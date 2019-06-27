台北市立聯合醫院企業工會不滿績效獎金遭醫院無預警調降，等同每月扣薪1000至4000元，且事前完全未通知，要求償還扣薪並恢復原獎金制度。對此，聯合醫院副總院長黃遵誠解釋，績效獎金不等於薪資，主要因為預估今年度盈餘縮減，為避免獎金溢發而調降，若盈餘結算較預估成長會補發給員工。

北市聯合醫院針對全院非醫師人員每月預發獎金每點「點值」120元，有許多聯醫員工6月初刷存簿發現，績效獎金點值被調降為70元，形同變相減薪，調降前也未溝通及告知。

工會控訴，近年人力吃緊、工作量增加，員工共體時艱努力為醫院付出，但北市聯醫純醫務收支達6.27億元，在全國150間醫院中高居全國第4名，院方現在卻以盈餘減少為由調降績效獎金，非常不合理。

工會要求聯合醫院盡快出面協商，同時償還全院扣薪，恢復原獎金制度，不得將營運成本轉嫁給勞工，並呼籲衛生局正視「做越多、領越少」的反績效，盡速修改相關規範。

對此，聯合醫院副總院長黃遵誠表示，薪資跟獎勵金是兩件事，薪資部分近幾年都醫直在成長，2015年至2018年提撥4億多元調薪，至於獎金調降，原採取預發制，因今年5月健保署公告點值調降，且預估盈餘恐減少，為避免超方獎金，因此院方緊急調整。

至於獎金調整前未告知，黃遵誠解釋，健保署5月下旬才公布健保點值，6月10日院方緊急召開說明會，若年度盈餘結算有達預估值，會依比例補發給員工，近期也會邀集工會開會說明。

(中時 )