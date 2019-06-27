溫布頓草地網球錦標賽下周一點燃會內賽戰火，大會今天公布種子選手排序，台灣一姐謝淑薇單、雙打都獲得種子，姐妹檔詹詠然/詹皓晴也排進種子，在伊斯特本網球賽以進軍四強增添信心。

謝淑薇本周在伊斯特本網球賽單打在第二輪不敵前世界球后哈麗普（Simona Halep），不過按照目前的世界排名第29名，還是可以排進溫網女單第28種子，雙打則和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）排在大會第3種子。

結束比賽後，謝淑薇也把握一點空閒時間遊覽伊斯特本，欣賞了集結上百台重機的街頭表演，謝淑薇感性寫道：「很多比賽有趣的地方不只是選手本身或賽事，當地的人文、活動、美食、球迷，都讓每個賽事各具特色別有情趣。」

詹詠然/詹皓晴本周挑戰伊斯特本網球賽，女雙第一輪直落二解決第4種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）/荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），報了上周伯明罕女網賽輸球之仇，原定今天要進行第二輪賽事，不過對手俄羅斯佐佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）左手腕受傷，與美國搭檔亞塔沃（Raquel Atawo）討論過後決定退賽，讓詹家姐妹直接晉級四強。

雙詹也繼續在溫網出戰女雙，列入的第9種子，男單前三種子分別是塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）、瑞士費德勒（Roger Federer）、西班牙納達爾（Rafael Nadal），女單前三種子則是澳洲籍新科世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）、日本前球后大坂直美與捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

拚戰溫布頓女單會外賽的18歲小將梁恩碩，第二輪3：6、6：2、1：6敗給德國選手米聶（Greet Minnen），未能朝會內賽前進。

(中時電子報)