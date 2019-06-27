柯文哲：反送中讓他民調掉5％ 14:172019/06/27 中時 鄧博仁 、 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。他邊吃便當，邊聽取學生問題。有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆。（鄧博仁攝） 台北市長柯文哲（左2）27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。活動結束時，同學與市長合照，要求市長做出大愛心的動作，市長露出一臉狐疑的表情。有學生問柯文哲，是否願意公開支持反送中？但柯表示，他不贊成政府每天追漲追跌，短期雖可增加3％民調，長期而言卻是助長極端政治橫行，對台灣不利，應讓國家社會更穩定與理智，「我不喜歡馬英九，同樣不愛辣台妹的作風」。（鄧博仁攝） 台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆 但柯說，台灣國家政策應更穩定、更值得信賴，敵人犯錯不見得要見獵心血、踹他一腳，我們清楚自己國家主權是什麼、堅守的價值是什麼？」 (中時 ) #柯文哲 #市政 #學生 #數據 #研究 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠喊話 願與柯尋求更高程度合作 04:102019/06/23 政治要聞 雙城論壇7月4日上海登場 柯文哲親自出席 19:092019/06/23 政治 民意基金會民調：蔡英文支持度居冠 贏韓柯 10:422019/06/24 政治 柯文哲花蓮餐會造勢 藍營吳系人馬倒戈？ 13:192019/06/24 政治 柯文哲率團登滬 不怕遇到劉結一 04:102019/06/25 兩岸新聞 阿北心意已決 白綠合難成 04:102019/06/26 政治要聞 朱立倫：2020最大變數不是柯文哲 09:012019/06/27 政治 台大日研中心歡慶5周年 產官學出席盛會 12:182019/06/27 生活 學生問是否支持反送中？柯：我不愛辣台妹作風 13:312019/06/27 政治 政治熱門新聞 獨〉王郭恐結盟？白派大將林國正說話了 - 政治 王金平為何不參加初選卻又要選到底 港媒爆原因 - 政治 韓才能打垮民進黨！ 網預言：民調將升3％ - 政治 館長拒絕紅媒自爆年損上千萬 網友4字妙回 - 政治 傳遭駭客入侵的講稿 韓國瑜公開了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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