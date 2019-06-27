台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。他邊吃便當，邊聽取學生問題。有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲（左2）27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。活動結束時，同學與市長合照，要求市長做出大愛心的動作，市長露出一臉狐疑的表情。有學生問柯文哲，是否願意公開支持反送中？但柯表示，他不贊成政府每天追漲追跌，短期雖可增加3％民調，長期而言卻是助長極端政治橫行，對台灣不利，應讓國家社會更穩定與理智，「我不喜歡馬英九，同樣不愛辣台妹的作風」。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆

但柯說，台灣國家政策應更穩定、更值得信賴，敵人犯錯不見得要見獵心血、踹他一腳，我們清楚自己國家主權是什麼、堅守的價值是什麼？」

(中時 )