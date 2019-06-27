行政院上午舉行院會，台中市長盧秀燕別出心裁，提了水果籃送給行政院長蘇貞昌，並在院會上爭取台中的經費預算。行政院發言人Kolas Yotaka表示，盧秀燕提兩點，上任後中央未對台中撥補一毛錢，包括台74線銜接國道1號的規劃、以及準公共化幼兒園政策中央只補差額，蘇揆則回應是盧秀燕誤會了，中央不會厚此薄彼。

針對台74線銜接國道1號的規劃，蘇揆強調已宣布核定46億元給台中，盧秀燕一開始不認同，說相關經費是前行政院長張善政核定的，但交通部長林佳龍補充說，張善政核定的是「可行性評估」，全額經費46億元的公文是今年3月蘇揆上任後核定的，的確是盧秀燕誤會了。

蘇揆除了提出澄清，還說如果盧秀燕還有其他意見，可逐一列出「應該有的、應該做的」，中央會依輕重緩急，盡速予以協助，絕不可能一毛錢都沒有，錢還被收回，因為台中市民也是國民，政院都是以相同態度來面對。

Kolas轉述，盧秀燕關切準公共化幼兒園政策六都8月上路，可能出現一國兩制，像是這些政策上路前，各縣市已推動了，相關縣市將無法獲得全額補助，而還沒推動的縣市卻獲中央全額補助，形成一國兩制。蘇揆回應，政策上路前已清楚說明，各縣市已推行者，政策施行後，中央只補足差額，並未對台中市另眼相待，包括桃園市及台北市都是相同作法，無厚此薄彼。

(中時 )