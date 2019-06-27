高雄市觀光局長潘恆旭出席「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航」，典禮結束立刻引起行政院、陸委會及高雄市議員大動干戈，指控市府通敵、統戰，製造發財大騙局，但今有媒體報導，其實三年前，同一家業者在台南安平港辦過相同典禮，台南市府和綠委、港務檢疫官員還在岸邊開心留影。質疑民進黨兩套標準。對此陸委會回應，安平「合法」V.S.旗津「欺騙」，不可相提並論。

陸委會指出，媒體報導安平-金門-廈門小三通航線案例，是航運業者事前依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第4條相關規定，向交通部航港局提出金門-廈門小三通航線申請許可，由臺灣港務公司於105年3月30日舉辦首航儀式，是合法行為。

陸委會重申，上和海運公司108年6月26日辦理的高雄旗津至溫州洞頭「小三通」首航，不僅未經許可，且旗津及洞頭均非「小三通」港口，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠溫州洞頭之可能;上和海運公司沒有船舶運送業許可證，且已宣告公司解散;宣稱首航的2艘船目前仍在高雄港內，並未航行至大陸，凡此種種，顯示其所稱「首航」，實為欺騙。

陸委會批評，媒體報導稱旗津至洞頭首航係複製安平模式，根本是張飛打岳飛，魚目混珠，惡意扭曲，其報導及評論心態可議。

(中時 )