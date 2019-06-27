章子怡當時寫下祝福。（圖／翻攝自章子怡微博）

章子怡疑回應雙宋婚變。（圖／翻攝自章子怡微博）

大陸網友看待雙宋婚變聲明。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

韓國網友看待雙宋婚變聲明。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

相差5歲的宋慧喬、宋仲基兩年姊弟戀婚姻今(27日)證實畫上句號，雙宋夫妻今年2月從微博就傳出婚變，如今「預言成真」，令不少韓國媒體傻眼，而韓網友大多認為錯在宋慧喬，大陸網友則猜測男方出軌的聲浪多，2年前親自到韓國參加雙宋婚禮的章子怡稍早也發聲了。

雙宋2017年10月結婚，今年2月微博傳出宋仲基疑出軌造型師，導致婚姻亮紅燈，宋慧喬因此狂刪IG文章，但公司否認，韓媒更酸大陸媒體報導不實，今卻大逆轉證實準備離婚，對此，大陸與韓國網友反應也不太相同，韓國網友多半挺宋仲基，留言寫下：「宋慧喬好像馬上就沒事似的，好像馬上會遇到別的男人」、「宋慧喬真的沒辦法跟著一個男人太久」、「如果只是因個性問題，怎麼會是宋仲基先提出離婚調解?顆顆，她是個可怕的女人，這是確定的顆顆」，大陸網友則相信宋慧喬，說：「雖然喬妹常常拍戲傳緋聞，但是跟寶劍真的太扯」、「男方聲明真的很沒素質擔當」、「我覺得男方有問題」。

而章子怡過去因《一代宗師》和宋慧喬結為好友，2017年宋慧喬結婚，章子怡也成為難得受邀觀禮的大陸明星，當時她開心寫下：「很快會見到她和他最美的樣子宋慧喬&宋仲基」、「這就是最美的愛情，最美的樣子！宋仲基&宋慧喬，祝福」，如今兩人婚變，章子怡今中午有感而發說：「尊重他們的選擇，相信是最好的選擇，希望未來還能看到她和他最美的樣子！​​​​」

(中時電子報)