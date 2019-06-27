美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將於29日G20高峰會上舉行川習會，商討美中貿易協議。但川普26日再次對中國大陸嗆聲，表示若美中未能達成協議，他已經準備好「B計畫」，也就是增加關稅，並減少與中國大陸這個全球第二大經濟體做生意。

川普26日接受福斯商業新聞網專訪時表示，如果G20上美中貿易談判再次陷入僵局，他已準備「B計畫」，對剩餘的3,250億美元輸美中國大陸商品加徵關稅。不過，他表示此次可能加徵10%關稅，而非先前所提的25%，如此的關稅增幅人民較能夠應付。

川普也強調自己喜歡中國大陸、也喜歡習近平，「但是中國已經利用了我們這麼長的時間」。他並表示，若全球兩個最大的經濟體未能達成具體的貿易協定，對美國也無所謂，美國也樂於接受每月數十億美元的關稅。川普一向認為關稅對中國傷害比較大，畢竟就去年而言，中國大陸輸美商品總額高達5600億美元，遠高於美國賣給中國大陸1800億美元。

在周末舉行的G20前，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）26日表示，美中貿易協定大約已完成了90%，他有信心川習周末能在會談中取得進展，並表示「我們想聽到的訊息，就是他們想要重返談判桌繼續談」。不過，他並未詳述，那最後還待達成的10%協議，或是完成協議的關鍵究竟是什麼。

此外，為了對抗美中關稅戰帶來的衝擊，歐洲央行宣布放寬貨幣政策，標普500、道瓊工業指數與納斯達克指數均創新高點，或接近歷史高點，讓川普打趣地說「我們應該用德拉吉（歐洲央行總裁）擔任聯準會主席，而非現在這個人」，再次表達對現任聯準會主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）的不滿。

(中時電子報)