改造手槍讓治安亮起紅燈，台北市副市長蔡炳坤提出改造手槍問題嚴重，判中央跨部會研議是否修改槍砲彈藥刀械管制條例。行政院長蘇貞昌則說，過去一直擦地板，但未關水龍頭，未解決源頭問題，蘇揆也責成內政部、經濟部及法務部不待修法，就應對被鎖定的玩具手槍業者速查、嚴查。

行政院表示，過去有200多枝被改造成有殺傷力的玩具手槍，來源多出於特定的一、兩家玩具手槍業者，已形成治安隱憂，台北市副市長蔡炳坤今天在行政院會提出改造手槍問題，希望中央協助處理玩具槍改造成具殺傷力手槍的問題，建議包括內政部、經濟部及法務部提供協助，看看是否要修槍砲彈藥刀械管制條例。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆回應時說，過去一直擦地板，但未關水龍頭，也就是源頭沒有好好管理，蘇揆也當場責成相關機關內政部、經濟部及法務部不待修法，應針對已被鎖定的一、兩家廠商進行速查、嚴查。

(中時 )