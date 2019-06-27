56歲的古姓男子見11歲同住的女童患有輕度智能障礙，竟在2016年9月到隔年1月間，叫女童進入房間，以手指、性器官性侵女童3次。士林地院審結，依鑑定人、社工的查訪紀錄，古男測謊呈現不時反應等證據，合議庭採信女童說法，認定非女童親身經歷無法編造，「叔叔尿尿的地方放進女童尿尿的地方」，依對未滿14歲心智缺陷女子犯強制性交罪，判決應執行有期徒刑9年，可上訴。

古姓男子曾犯下殺人未遂罪，2016年與被害女童、女童的母親同住在新北市八里區，同居5個月後，古要女童進入他的房間，用手撫摸女童胸部，再以手指、下體性侵領有輕度智能障礙手冊的國小6年級的女童。

女童事發後一直不敢告訴母親，直到隔年7、8月才告訴母親下體會痛，但母親並不以為意，還在警詢時說，當時他正在炒菜，請同住的「古叔叔」幫女童洗澡，原因是女童洗澡都洗不乾淨，懷疑下體出血是女童看成人頻道後，用手指撥弄自己的陰部，弄到流血。

而古男則辯稱，女童看成人頻道，幻想自己被性侵。他還主動告訴社工，請社工告誡女童不要脫光衣服在家裡走來走去，證明他沒有犯下性侵一罪。至於古沒有通過測謊，是因為他患有心肌梗塞、痛風等疾病，很容易緊張，測謊問題「你有沒有跟女童性交？」他回答「沒有」，才會呈現不實反應，法院認為古的脫罪之詞，並不採信。

判決指出，輕度智能障礙人士，陳述能力本來就不及一般成年人，但經社工、專業的鑑定人，不會誘導女童說出不實的內容，且事發過程，若不是女童親身經歷，很難單憑女童幻想，或是看A片就能杜撰出來。

而且女童母親的證詞更加矛盾，竟以忙於炒菜為由，委由剛認識不到1年的叔叔幫女兒洗澡，法官問女童母，為何不先放下炒菜工作，自己幫女兒洗澡，女童母則默不做聲，合議庭不採信女童母說，女兒玩下體玩到流血一說。

判決指出，古假釋出獄1年多，竟利用年幼且輕度智能障礙的女子，滿足個人性慾，對於刑罰的反應力不足，行為依然偏差，人倫與法治觀念淡薄，侵害他人性自主決定權，依法加重其刑，並依女童說曾遭性侵3次，分別判處有期徒刑7年2月到7年6月不等，應執行有期徒刑9年。

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(中時 )