自家人比較好騙！25歲陳姓男子透過丈母娘和妻子，或自己親自遊說羅姓大姨子母子和張姓小叔等3人投資外匯車，詐稱投資從美國運抵台灣的外匯車，變買可賺取高額利潤，共騙得551萬元，3人發覺上當提告，新竹地院依詐欺取財罪，判處陳男有期徒刑4年10月。

曾留學美國的陳男，並沒有實際經營外匯車投資，2017年1到3月間，他透過丈母娘、妻子或自己親自遊說，向羅姓大姨子母子、羅婦的張姓小叔3人訛稱，他認識車商可從美國低價取得高級轎車，運回台灣販售即外匯車，獲得高額利潤。

陳男詐稱投資10萬元，最慢1個月可回饋6萬元，並且可以用賓士外匯車與各大車廠的車互換，有1台近全新LEXUS的RX200高級轎車，可用120萬元購得，讓張男先付50萬元訂金。

陳男接續以可投資賓士、瑪莎拉蒂及保時捷等外匯車，讓羅女母子和張男陸續匯，2個多月詐得551萬元，因陳男無法給付承諾的車輛及投資利潤，3人認受騙提告。陳男事後也與妻子離婚。

法官認陳男正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，利用姻親關係，施以詐術，詐騙金額非微，應依刑法第55條規定，從一重論以1個詐騙取財罪。

陳男在審理時，雖與被害人達成和解，但未曾履行，法官因此量處上述應執行之刑，未扣案的犯罪所得551萬元沒收，以示懲儆。

(中時 )