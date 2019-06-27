花博神岡停車場東側入口處的輪胎煞車痕，呈現年輪般的同心圓狀，顯然飆車族經常出沒。（王文吉攝）

台中市議員周永鴻指出花博神岡停車場開放「借道」使用，但無任何動線規畫，造成交通亂象。（王文吉攝）

花博神岡停車場西側空地開放車輛借道通行，但地面無任何標線，大小車輛「自由發揮」搶道行駛，險象環生。（王文吉攝）

花博神岡停車場開放車輛借道通行，但地面無任何標線，大小車輛搶道行駛，警方指出已發生10件以上擦撞事故。（王文吉攝）

台中市議員周永鴻（右）邀集相關單位會勘花博神岡停車場。（王文吉攝）

花博神岡停車場東側空地，留下密密麻麻的甩尾胎痕，顯然飆車族經常出沒。（王文吉攝）

花博神岡停車場東側空地煞車痕，呈現年輪般的同心圓狀，顯然飆車族經常出沒。（王文吉攝）

花博結束、飆仔來了！ 佔地15公頃的花博神岡停車場，最近成為飆車族夜聚勝地，而停車場西側借道供用路人銜接國道使用，因地面未畫設任何動線、圍籬及草木遮蔽行車視線，花博結束至今，發生10件以上擦撞事故。台中市議員周永鴻接獲當地里長及民眾陳情，27日邀集相關單位現勘，要求1個月內完成改善。

位於大甲溪堤防邊的花博神岡停車場，佔地廣達15公頃，西側空地開放車輛通往臨時引道，銜接國道4號，但水泥地面無任何標線，大小車輛無所依從，「自由發揮」搶道行駛，險象環生。周永鴻會勘發現現況既是車道、又是迴轉道，還有圍籬未拆、路樹遮道、路燈不亮、交通動線規畫不當等多項缺失。

周永鴻表示，因圍籬過高，無法看到對向車輛，常造成交通事故。警方也指出花博結束至今，發生10件以上擦撞事故。周永鴻痛批，前市長林佳龍的政績，卻被盧秀燕市長「擺爛」，花博結束後，停車場閒置，也無相關的後續維護計畫，要求相關單位應立即改善。

溪洲里長王明洲更抱怨，停車場在花博結束至燈會舉辦前的空窗期，根本沒人管理，周末假日晚上常有飆車族聚集，尤其東側空地寬廣，地上都是輪胎痕。最主要鐵皮圍籬過高，鴐駛人根本看不到對向車道，基於安全問題，希望能夠矮化，拆掉上半部圍籬。

記者前往東側空地查看，地上留下密密麻麻的輪胎煞車痕，呈現年輪般的同心圓狀，還有不少甩尾胎痕，顯然飆車族經常出沒。對此警方表示，停車場並非道路範圍，不適用道路交通管理處罰條例，建議交通局封閉東側出口，並要求轄區派出所加強巡邏及勸導。

交通局專員廖瑞澤解釋，由於2020台灣燈會該停車場仍有停車、接駁用途，加上國道4號豐潭段工程封閉豐勢交流道，應豐洲工業區廠商需求，借道讓重車行駛，銜接國道4號。

針對停車場空窗期「借道」引發交通安全問題，廖瑞澤勘查後表示，圍籬將改用透空式圍籬，增加行車動線通透性，比較不會產生死角，行車動線部分則將施作導引指示、牌面及標線，預計1個月內完成改善。

經發局工業科長鄭錫禧解釋，該停車場為豐洲工業區二期用地，花博舉辦期間暫做停車場及接駁站，原規劃花博結束後進行開發，但台中市取得2020台灣燈會主辦權，屆時提供賞燈車輛停放，開發期程延至明年1月之後。

(中時 )