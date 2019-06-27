7月1日酒駕處罰新法上路，台中市警察局交通警察大隊，緊鑼密鼓宣傳，日前至台中女子監獄，向收容人「宣導政令」，包括提高酒駕罰鍰及拒絕酒測罰鍰、同車乘客連坐處罰等新規定，呼籲收容人服刑期滿後，勿酒駕上路。

「喝幾杯酒才超標？」、「被酒駕載為何被罰？」，現場近300名收容人踴躍舉手發問，其中不乏因酒駕累犯入監服刑，警務員告知酒駕新制罰則加重，讓收容人直呼，「被抓到酒駕代誌大條！」，當場播放酒駕交通事故影片，讓許多家庭產生悲劇，提醒收容人出獄後勿發生酒駕行為。

台中市警方日前規劃「封閉式取締酒後駕車」聯合抓酒駕勤務，封閉台74中彰快速道路沿線各匝道出口，3小時共查獲23起酒駕，其中有18人依公共危險罪移送，警方表示，未來將擴大不定期至國道交流道附近抓酒駕，防堵酒駕者僥倖心態。

交通警察大隊長林沐弘指出，加重酒駕處罰修正案，酒駕酒駕累犯、酒駕拒測（含闖越酒測攔檢點）、慢車酒駕、慢車拒測加重罰則外，增訂對酒駕肇事致人死亡或重傷應沒入該車輛、處罰同車乘客、駕駛酒精鎖之汽車、處罰他人代為解除酒精鎖、懲罰性賠償請求權等規定。

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(中時 )