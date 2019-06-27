正確的搬運重物，要蹲下來再搬，以免傷到腰。（馮惠宜攝）

紀先生和台中榮總職業醫學科醫療團隊一起站出來呼籲，需長期負重搬運的搬運工、物流工作者或是醫護人員都要注意負重時要保護腰部。（馮惠宜攝）

居服員好辛苦！擔任居家照服員的44歲紀先生工作4年後即出現腰酸腿麻，為了工作忍痛持續1天為7位癱瘓病患翻身擦澡，去年工作滿9年某次為患者翻身聽到趴一聲，頓時痛到腰腿如針刺，就醫發現是椎間盤突出壓迫到神經，經手術治療後，轉介到職業醫學科及復建科，這才發現因為工作急，長期負重靠腰力造成職業傷害。

44歲的紀先生9年前在老人養護中心工作，負責到重度失能案主家做翻身擦澡工作，做了4年後就開始覺得腰酸背痛，他總是吃止痛藥或到國術館推拿，狀況未見好轉，還腰痛腿麻，每每轉身就聽到脊椎喀喀聲響，去年一個下腰搬病患的動作他聽到「趴」一聲後，整個腰部以下如針在刺，腿部神經就像火在傷，輾轉到台中榮總診斷發現是第五腰椎至第一薦椎椎間盤突出合併神經根壓迫。

因為工作看過很多脊傷患者，在診斷出爐，他明白不可以再拖了，毅然接受手術治療，術後轉診到職業醫學科經醫療團隊診療與現場訪視，診斷紀先生的疾病為職業性腰椎椎間盤突出，和長期負重施力和姿勢不當有關，也協助他申請勞保職業病醫療給付和傷病給付。

台中榮總職業醫學科主任詹毓哲表示，該院職業醫學科也結合復健醫學部，針對這類患者請物理治療師提供工作流程以及搬運技巧建議，希望不僅可以在後端診斷職業病，也可以再做好前端的預防。

復健科技術部主任陳彥文提醒正確的搬重物姿勢應：蹲下、降低身體重心、貼近重物、腰背挺直。要運用腿部力量搬物，不要用「腰部」施力；而搬運重物需轉彎時，不要扭轉軀幹轉向，要靠腰部移動來轉彎。紀先生也站出來呼籲，所有居家照服員要照顧患者前先把自己照顧好。

(中時 )