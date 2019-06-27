郭姓保母涉嫌虐待1歲女童案遭聲押，台中地院開庭裁定羈押。（陳淑芬攝）

台中太平區郭姓保母涉嫌虐待1歲女童命危案，警方約談郭姓保母到案，檢方複訊後認定她涉重傷害罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，26日晚間向法院聲請羈押禁見，台中地院27日下午開庭審理，裁定羈押。

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