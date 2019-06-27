台中1歲女童疑受虐命危 郭姓保母裁定羈押 14:542019/06/27 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭姓保母涉嫌虐待1歲女童案遭聲押，台中地院開庭裁定收押禁見。（陳淑芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭姓保母涉嫌虐待1歲女童案遭聲押，台中地院開庭裁定羈押。（陳淑芬攝） 台中太平區郭姓保母涉嫌虐待1歲女童命危案，警方約談郭姓保母到案，檢方複訊後認定她涉重傷害罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，26日晚間向法院聲請羈押禁見，台中地院27日下午開庭審理，裁定羈押。 (中時 ) #台中 #保母 #羈押 #女童 #法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 太平1歲女童疑遭保母虐昏迷母：怕她痛考慮器捐 19:532019/06/23 社會 保母疑虐童 鄉民包圍討公道 04:102019/06/24 社會新聞 女童若變植物人 母考慮器捐 04:102019/06/24 社會新聞 太平疑虐童案鄉民激憤嗆堵保母再圍中檢 02:282019/06/24 社會 11歲女童嘔吐、腹痛以為腸胃炎 就醫診腦炎癱瘓 18:222019/06/24 社會 惡毒父倒掛、燙臉、性侵、電下體虐女判12年 18:062019/06/25 社會 狠父虐女 中市社會局向法院申請停止親權 19:112019/06/25 社會 頭下腳上摔死幼童 狠心保母判囚13年定讞 11:562019/06/26 社會 台中疑虐童保母遭聲押 夫限制出境 23:042019/06/26 社會 變態同居人性侵弱智少女 假釋犯遭重判9年 14:382019/06/27 社會 社會熱門新聞 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 丈夫小三坦承通姦 公然調情「一起洗澡」 - 社會 - 中時 彰化警涉特種行業插乾股 牽動警局人事大地震 - 社會 - 中時 囂張人妻偷情人夫 傳性愛片逼宮 - 社會 噁！亂射男重出江湖 美容院女員工中招 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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