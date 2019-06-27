台北市雙子星案卡關，遭經濟部投審會「國安不利」的理由駁回。對此，國民黨新生代改革團體「草協聯盟」發起人李正皓觀察到，總統蔡英文在民進黨初選打敗前行政院長賴清德後，現在藉雙子星案，一刀狠砍台北市長柯文哲，毀賴滅柯後，蔡英文的下一個目標將是時代力量立委黃國昌。

李正皓在臉書發文表示，雙子星案後，蔡英文下一刀必砍向黃國昌。2020蔡英文是志在必得，過去一兩週大家都在猜蔡英文亂刀把賴清德砍到重傷後，下一刀會砍向誰？會砍的多狠、多快？現在答案揭曉，蔡英文的第二個刀下亡魂是柯文哲，極快、極狠！

李正皓再表示，投審會以國安為由擋下南海控股的投資是高招！一來將柯文哲抹紅，讓大家認為柯文哲放水讓陸資投資雙子星，蔡英文才是台灣國安的守護者 ; 二來讓柯文哲2019 年招商全國第一的目標提前破功，因為早在2018年年底柯文哲就誇下海口明年有雙子星的投資案，台北市一定全國第一，如今一切都成泡影。

李正皓稱，蔡英文的下一刀砍向誰？我預測是時代力量中唯一不願意支持蔡英文的黃國昌。昨日賴清德、今日柯文哲 ; 今日柯文哲，明日黃國昌，蔡英文用狠辣的手段正逐漸一統綠營的江湖，集結所有力量與國民黨大戰一場。

(中時電子報)