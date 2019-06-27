參與國民黨總統初選的郭台銘在國政願景發表會大嗆特定媒體、近日還用手指戳記者胸膛不止一次，人在歐洲的文化大學新聞系主任胡幼偉隔海發文，說其言行若非行銷專家的建議，很可能是「真我」。

胡幼偉說，從郭台銘在國政願景發表會謹慎讀稿的動作來看，郭事前應該跟選戰幕僚商量過這一場的因應方式。但他怎麼會在論「國政」時，大嗆特定媒體？這也是幕僚建議的嗎？嗆媒體，還用手指戳記者胸膛不止一次，這也是幕僚為他設計的競選動作，以爭取一些人的認同嗎？

胡幼偉質疑，如果這些言行都是設計好的策略，這個策略真的是利多於弊嗎？如果這不是競選行銷專家給他的建議，而是他的真我表露，那表示什麼？

胡幼偉說，8家有線電視新聞台中，只有1台比較支持高雄市長韓國瑜。郭台銘卻連1／8的不夠友善都不能容忍。但未見韓國瑜一談到不支持他、死命修理他的那7家媒體，就咬牙切齒痛罵。

他表示，更值得注意的是，對那些比較支持他的媒體，不管是電視台或報紙，郭台銘一句稱讚或感謝也沒有。這又表示什麼？

胡幼偉也以自身經驗表示，有些人非常喜歡郭台銘的「霸氣」；他卻是從小對很霸氣的人都很害怕！他不喜歡霸氣，喜歡大家都客客氣氣、輕輕鬆鬆，最好還頗有幽默感的互動。要是誰對他說「你一定要聽我的！那我馬上會掉頭走開」。

胡幼偉說，賺錢的方式很多，他永遠不會在霸王手下做事拿薪水。再多薪水也不要。因為他會很受不了。所以，他很敬佩那些去幫郭台銘競選的人，尤其是那些平時看起來「很有個性和主見」的新聞人或名嘴。

(中時 )