「漢口六十」由周靚、凱蒂共同經營。(圖/截取自youtube)

「西門町」是台灣人耳熟能詳的景點，也是外國人指定前往的知名商圈，這裡是台北市第一條指標性的徒步區，也是最能接觸到青少年流行次文化的地方。如果你經常出沒在西門町，那你絕對有聽過「漢口六十」，由周靚、凱蒂共同經營的特色酒吧，這裡不只是朋友相聚小酌的地方，而是乘載著兩人對西門町的記憶與回憶。

周靚從小就在西門町生長大。(圖/截取自youtube)

「漢口六十」由周靚、凱蒂共同經營。(圖/截取自youtube)

模特兒出生的周靚與藝人凱蒂兩人從小就在西門町長大，更是如膠似漆的好閨蜜，她們除了都很愛旅遊之外，還有另個共同嗜好就是「酒」。其實，促使她們開設酒吧的最大原因，是源自於她們對酒有不一樣的定義。周靚說，酒的歷史悠久，種類更是五花八門，酒能牽動人的情感，也能使其性情張揚，對她來說，世上只有兩種酒，一種讓人想笑，另一種讓人想哭。

「漢口六十」特別關心獨自傷心的客人。(圖/截取自youtube)

她們回憶著說，曾經有一位女性客人獨自走進店裡坐在吧檯，沒有與任何人互動，就是靜靜地坐著，正當周靚想要向前關心時，發現她哭了，自此之後，有客人獨自傷心地走進店裡，酒保就會遞一杯shot並關心「你還好嗎？」。原來，小小的空間裡，每個人不再是孤寂的個體，也許這就是酒的魅力，可以溫暖每一個人。

以JACK DANIEL’S為基底的「漢口陸零大舞廳」Disco Ball。(圖/截取自youtube)

「漢口六十」整體的設計與風格都乘載著兩人對於西門的回憶，她們更藉由調酒向客人傳遞西門町的魅力，像是以JACK DANIEL’S為基底的「漢口陸零大舞廳」Disco Ball、西門町XMD、大俠喝的酒The Hero’s Drink、如醉如夢Autumn、電影街Movie Stree等等，無論是口味、命名還是容器，都讓人感受到最真實的西門町。

調酒「西門町XMD」。(圖/截取自youtube)

周靚認為，一段歷史、一個世代、一層回憶，都不能用「一」這個數字去量化呈現，因為藝術從來就不會用一種型態展現，美好的事物也應該如此，因此，隱身在西門町的「漢口六十」不再只是一間酒吧，而是許多西門人回憶、遊客認識西門的珍貴空間。「西門，伴隨我成長的地方；漢口六十，見證我成長的地方」周靚說。

廷漢企業提醒您：理性飲酒。禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障。

HANKO 60 如醉如夢

地址：台北市萬華區漢口街二段60號

營業：日-四 20:00-2:00 五，六 20:00-3:00

消費：每人低消 $500+一成服務費

FB：HANKO 60

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場所不販賣酒予未滿十八歲者」。

(中時電子報)