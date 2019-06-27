為了讓不具農民健康保險（農保）身分，但實際從事農業工作的新住民可投保農民職業災害保險，農委會日前預告修正實際從事農業者參加全民健保相關辦法，讓新住民未來可以全民健保主保人身分加保農民職災保險。修正辦法預告14天，預估7月將可正式公告上路，讓約2000多人受惠。

農委會推動農民職災保險，但加保職災保險需要具有農保資格，以致於許多實際從農的退休軍公教、退休勞工及新住民無法加保。

農民保險辦公室執行秘書王東良表示，加保農民職災保險需具農保身分，或是以全民健保第三類被保險人身分加保，故農委會昨（26）日預告修正「實際從事農業工作者申請參加全民健康保險認定標準及資格審查辦法」第三條、第三條之一，讓新住民只要檢具居留證明文件，即可申請參加全民健保。

王東良指出，新住民原本即可以眷屬身分加保全民健保，現修正辦法讓新住民可以主保人身分參加全民健保，健保保費不變，皆是每個月338元，但若具有主保人身分，無論原本是哪一國籍的新住民，皆可以第三類全民健保被保險人身分參加農民職災保險，粗估約2000多人將因此受惠。

(中時 )