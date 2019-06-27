苗北藝文中心為年輕人打造音樂饗宴，將於7月20日晚間7點半舉辦「音樂FUN暑假」活動，魏如萱、宇宙人、黃奕儒、魏嘉瑩等知名歌手輪番獻唱，豐富年輕學子暑假生活。
苗北藝文中心表示，透過此次活動，將形塑出屬於苗栗年輕人音樂節活動雛形，不斷邀請在音樂之路堅持的歌手們，用旋律與更多在地年輕朋友激起共鳴，未來盼能以更大規模的音樂節形式呈現。
7月20日音樂節活動卡司陣容堅強，除了台灣各大音樂祭指定嘉賓的超人氣樂團宇宙人外，還有五月天演唱會指定開場嘉賓的好聲音黃奕儒、擁有乾淨溫暖嗓音連五月天阿信也著迷的魏嘉瑩，以及兩度在小巨蛋開唱的文青教主魏如萱，將展現充滿特色的創作風格與療癒美聲，讓人沉浸在音樂的世界裡。
「音樂FUN暑假」活動中4組歌手將率領自己團員，全程LIVE樂團演出，用溫暖細膩歌聲傳達每個音符的感動，要給歌迷們滿滿音樂能量。苗北藝文中心說明，演唱會將採售票方式入場，票價分為400、700、1000、1300元，購票及相關資訊洽兩廳院全台售票處、苗北藝文中心http：／／www.nmac.com.tw／查詢。
(中時 )
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