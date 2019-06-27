新竹市長林智堅。（徐養齡攝）

新竹市幸福指數攀升，《遠見雜誌》27日公布年度縣市總體競爭力調查，新竹市在總體競爭力連續2年蟬聯全台第2，社福、治安評比高居全台第2，超越六都，被譽為「最會照顧民眾的城市」。

新竹市長林智堅對此表示，團隊腳踏實地穩健施政，各項指標展現竹市幸福力大爆發，未來將持續努力營造更宜居的生活環境，要持續做「最會照顧人的城市」。

《遠見雜誌》針對包括經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、生活品質、醫療衛生與現代化、地方財政、社會福利等9大面向進行評比，最終領先群並非六都，新竹市在內5個非六都城市都搶進前十，竹市拿下高評比，榮登全台第二。

行政處長白舒樺表示，市長林智堅上任後開創不少社福政策，投入弱勢照顧超過28億，增加6成社工人力、施行全台最高的早療兒補助，另推動生育補助，加碼4歲幼兒公幼免學費；長輩照顧則透過免費健康檢查、全口假牙補助放寬等，使竹市在社福面向奪冠。

此外，新竹市在治安上名列全台第2，超越六都，「公共安全與消防」則從2015年第19名挺進到第5名，經濟就業、教育文化、生活品質、醫療衛生、環保等關鍵指標，全列非六都前3，市民儼然擁有「超越六都」的生活品質。

(中時 )