加拿大渥太華80歲治療不孕症的醫生巴文(Bernard Norman Barwin)，執業期間竟然在隱瞞女病患的情況下，曾多次用「自己的精液」進行授精，讓這些女病患在不知情狀況下替他生出11名孩子。針對此案，而醫生目前已被被安大略省內外科醫學委員會裁定吊銷執照，並祭出罰款。

巴文被控蓄意使用自己的精子對女病患進行人工授精，經過幾十年，這些出生的孩子如今皆已長大成人。直到1990年其中一對狄克森夫妻發現女兒芮貝卡（Rebecca）的棕色眼睛，和夫妻倆的藍眼睛不太相似，更檢測出患有家族沒有的遺傳疾病，最後進行DNA檢測，發現女兒的確非丈夫所生。而女兒芮貝卡得知真相後表示「那一刻，我的生命被完全改變了」，覺得自己「被汙染了」，十分羞恥。

另一名女病患，最近她才得知已經10幾歲的女兒可能非丈夫所生，回想當年進行治療時，巴文還刻意秀出一個小瓶子，如今回想是他的精液，讓她一陣噁心，「我覺得自己很髒，感覺就好像被性侵一樣。

日前巴文承認自己刻意提供了錯誤的精子，已自行放棄執業。不過紀律委員會本月正式吊銷其執業資格，並罰款1萬加幣（約新台幣23萬元）。

(中時電子報)