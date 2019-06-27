宋慧喬與宋仲基結婚2年，今天發聲明宣布已經離婚，讓這段被譽為「王子和公主」的童話故事就此夢碎，讓許多粉絲哭喊：「再也不相信愛情」，對此兩性專家欣西亞表示畢竟我們都是凡人，因此完全不具參考價值。

欣西亞表示「雙宋」結婚時，媒體就用「王子與公主」形容兩人的結合，不過從現實面來看，只是人生另一個階段的開始，此外即便外表再如此匹配、心靈再如何契合的金童玉女，還是不敵面對殘酷的現實面，對於許多粉絲哭喊：「再也不相信愛情」，欣西亞則點出癥結點，認為一般人缺乏宋仲基的帥氣，也不具宋慧喬的顏質，因此這段童話婚姻雖觸礁，基本上不具參考價值，也缺乏比較基礎。

最後欣西亞則表示，身為一般老百姓無法用身材外貌偷吃步，因此還是腳踏實地把基本功做好，最後更挑明應該效法「史瑞克跟費歐娜」，並且比照他們的模式經營，畢竟這對的組合才最貼近真實的你我。

(中時電子報)