震撼彈！統一獅總教練黃甘霖向球團主動請辭，表示因身體因素想好好休息，球團表示同意後，總教練一職接任人選已選定原打擊教練劉育辰代理，並兼任打擊教練。

黃甘霖在2016年底擔任獅隊代理總教練，2018年初接任總教練至今，並在去年帶領統一獅闖入總冠軍戰，雖然最後敗給Lamigo桃猿，不過是統一獅睽違5年再度晉級台灣大賽。雖然去年統一獅戰績表現亮眼，今年就算有傷兵困擾，戰績仍一度緊咬其他三隊，不過季末後繼無力，以4成24的勝率敬陪末座。

除此之外「蔗總」今年的調度一度引起球迷反彈，昨日統一獅今年上半季最後一場比賽，獅隊主場看台甚至出現球迷大喊要教練下台的場面，轉播聲音全收入，讓場面十分尷尬。

而代總教練劉育辰過去曾為統一獅球員，2016年季末擔任獅隊二軍打擊教練，2017年季中擔任獅隊打擊教練，以34歲年齡接手統一獅代理總教練。

統一獅已選定原打擊教練劉育辰代理總教練一職，並兼任打擊教練。（統一獅提供）

統一獅新聞稿如下：

昨日獅隊結束上半季所有賽事，球隊整體戰績不如預期，25勝34敗1和，排名第四，今日總教練黃甘霖向球團表示因近年來身體狀況不佳，想要好好休息。所以球團考量其身體狀況，同意其請辭總教練，並希望黃甘霖能好好休息，而總教練一職接任人選已選定原打擊教練劉育辰代理總教練一職，並兼任打擊教練。

檢討球隊上半季戰績不佳，主因為調度、傷兵、洋將戰力等因，球團也深刻檢討反省，將給予選手更明確定位及角色，並積極尋找第四位洋將，強化洋將戰力，期待在下半季賽事能拼出精彩球賽。

(中時電子報)