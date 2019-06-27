國民黨總統初選國政願景發表會25日晚間舉辦，但高雄巿長韓國瑜講稿卻驚傳有人企圖以「變臉」手法騙走，冒名對象正是韓的心腹黃文財，幸虧巿長室副主任胡美音機警才沒外流，轄區分局及高巿警科偵隊已聯手偵辦。而韓國瑜也決定在臉書發表全文，闡述其對「憲政、外交、兩岸、國安」的理念。

以下是韓國瑜在臉書發表的全文：

首先，身為高雄市市長，我要千分萬分感謝全體高雄市民，我感謝市民朋友給我機會為大家服務。從去年選舉以來，我們高雄吸引了全台灣乃至海內外所有同胞和友人的眼睛，讓高雄成為華人的注目焦點。自上任至今，我捫心自問，整個市府團隊、局處首長個個嘔心泣血、宵旰勤勞，我們努力不懈地做事，為的就是希望高雄能夠更好。

高雄這些年下來非常窮困，債臺高築，高雄要償還債務、未來要一飛沖天，大家一定要齊心衝刺，一定要中央與地方上下合作。這次登革熱防疫經費，市府依規定和慣例向行政院申請，卻所有抹黑造謠通通撲面而來，局處同仁們好好做事也要被黑，這些針對我一人的攻擊波及到了辛苦的公務人員與局處相關作業，讓我深深感受到，高雄若要得到更燦爛的陽光，必須有來自中央強力的支持。

我感謝高雄市民給的機會，若有機會代表黨參選2020，未來將會在高雄設立競選總部，如果有幸贏得選舉，我不會離開高雄，我會在高雄上班，各種總統職責相關的慶典活動也將盡全力規劃在高雄舉辦。

以下我扼要分享我對於憲政、外交、兩岸和國安的看法與對策：

我認為做一個總統最重要的基本原則就是「遵守憲法」，總統應依循憲法，以外交、國防、兩岸關係為主，根據憲法對總統權力的規範自我設限，絕不違憲濫權，或在總統府內濫設違憲機關。若為中華民國總統，我當完全尊重行政院長的行政權，並且充分授權。換言之，絕對不允許政府濫用權力或侵害憲法所賦予人民的權利，也絕不能發生如現在「總統有權無責」的憲政亂象。

自古弱國無外交，所以我們要自立自強，力求用經貿滲透力取代外交能見度。以務實心態、靈活姿態，積極布局與各國簽署自由貿易協定(FTA)，整合對外經貿事務部門和單位—包括經濟部與外貿協會，並把眼光放遠。所以我提出「希(西)望政策」，西是西方的西，台灣的西方不只有中國大陸，還有六億人口的東協、十三億人口的印度、快速崛起的十二億人口的非洲，都是台灣經濟的新天地，普天之下，都是我們經貿外交的無限未來。

當前兩岸關係形式嚴峻，台灣企業家和老百姓憂心忡忡。兩岸關係不僅影響到台灣的國防、外交，也影響台灣的經濟以及未來。處理兩岸問題，我提出四個原則：以憲法為根本、以民意為依歸、以和平為前提、以經濟為優先，並主張兩岸秉持對等、尊嚴、理性、務實的原則。以談判代替對抗，追求台灣應有的國際活動空間、參與攸關台灣民眾有切身利益的國際組織，確保台灣老百姓遠離兵凶戰危的風險。

「台灣安全、人民有錢」是我未來治國的最高指導原則，而達到台灣安全的建軍備戰重點，應該放在「不讓對方下達動武決心」的目標上。我的國防政策將會堅持「避戰而不求戰」、「防衛而不攻擊」、「用科技取代人力」、「以最少的預算達到最大的戰力」為基本原則，並強化國防與民生建設的結合，同時推動國防與經濟產業的連結。提升軍人榮譽感，做到軍隊「平時保家、戰時衛國」的目標。

一個國家領導人應當肩負的責任，不是隨時準備讓人民慷慨激昂地去赴死、而是想辦法讓百姓過安居樂業的生活。「不貪財，不怕死，愛國家，愛百姓」，是我在軍校裡學到的信念、也是我對自己的期許，更是我認為中華民國未來總統應該具備的基本條件與精神。

(中時電子報)