「雙宋夫妻」宋慧喬、宋仲基2017年結婚，今(27日)驚爆正準備離婚，此舉無疑是打了今年2月才替兩人澄清無婚變的公司一巴掌，稍早韓媒報導雙宋這次是在未告知公司的情況下協商離婚，兩人透過個人律師進行協調，再分別向工作人員發訊息告知離婚事實，皆未透過經紀公司法務部處理婚變事宜。

2017年10月31日宋仲基和宋慧喬在首爾新羅酒店舉行婚禮，結婚不滿兩年，今雙雙發出聲明證實正在協議離婚，韓國媒體報導，早在去年9月宋仲基開拍新劇《阿斯達年代記》前，雙宋便已分居，宋仲基搬出兩人愛巢後，目前正在親近的藝人朋友家中居住。

報導更指出，去年起宋仲基和宋慧喬相處就產生摩擦，原因直指是跟孩子和作品活動有關，最後導致無法挽救的離婚結局，兩人今凌晨才透過短訊通知公司，雙方經紀公司今上午為此召開了緊急會議，之後才發表官方立場，對外宣布婚變。

(中時電子報)