台南市治安監視系統大部分建置在重要路口，社區內較少，台南市警察局推動「天使之眼守護家園」計畫，皇龍建設等5家熱心建商，主動表達願擔任社區天使，共捐贈新臺幣342萬元經費，市警局也規畫設置於安南區九份子3處社區重要路口，建置具車辨功能監視器，納入市警局治安監視錄影系統管理，對治安有正面影響。

台南市政府在民治市政中心舉行治安會報，頒獎給組詐有功的超商店員、金融行庫人員，也對皇龍建設、堡聖建設、富立建設、台邦首府、北基國際開發等5家建商公開表揚，感謝他們拋磚引玉的精神，也希望吸引更多民間企業投入。

台南市長黃偉哲指出，市府每年編列1億餘元預算用來建置及維護監視器經費，並以重要路口為主，現有的社區監視錄影系統通常是民間自行裝設，且多以自家需求為主，攝錄範圍僅在住宅周邊，員警在偵辦案件時常會遇到斷點，市警局推動的天使之眼計畫，是以重要路口為骨幹，社區網絡為血肉的綿密治安監視網。

安南區九份子是重劃開發區域，建商在得知市警局計畫後，也主動捐贈經費提供警局設置具有車辨功能的監視器，並與市警局系統連線管理，治安能量提升也提高民眾在新社區置產的意願，警民相輔相成，也希望有更多民力投入。

(中時 )