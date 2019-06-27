區公所與企業建立合作夥伴關係，災前預先演練防範，災時能自助、互助、共助減少損害。(吳亮賢翻攝)

防災視同作戰，作戰時運補作業最重要，林口區公所與昶捷物流公司今日下午簽訂防災MOU，借用昶捷公司國際級的物流整合能力，未來如有重大災害時，可迅速支援物流人力及車輛，提高區內救災物資運輸整補效率。

昶捷物流股份有限公司是林口在地公司，提供客戶專業第三方倉儲物流整合服務，更與國內宅配運輸的龍頭統一速達(黑貓宅急便)以及萬泰國際物流策略合作，開發多元化的各種「宅急便」及跨國性客戶全方位的物流服務。

昶捷長期致力提升企業本身防災能力，積極推動林口工業區區域聯防組織，落實安全衛生、強化緊急通報，民國100年獲得經濟部工業局高度肯定；今年更響應新北市政府企業防災號召，與林口區公所簽訂防災合作備忘錄，未來在發生重大災害時，可迅速支援物流人力及車輛，提高救災運輸整補效率。

林口區長劉淑芬表示，昶捷物流董事長劉世楠重視防災措施，由自身出發擴及在地社區，是企業實現社會責任最好的典範，實踐「取之於社會、用之於社會」的經營理念。

區公所與企業建立合作夥伴關係，災前預先演練防範，災時能自助、互助、共助減少損害，未來將持續鼓勵在地企業加入防災工作行列，並期盼有更多企業共同參與，打造林口成為安居、安全、安心的三安居住環境。

(中時 )