高美濕地堤防邊的雲林莞草長得青綠油亮，卻出現瓶罐、塑膠袋、保麗龍等垃圾，頗煞風景。（翻攝臉書社團《清水小鎮》）

國際絕美景點落漆！網友在臉書社團發文指出，高美濕地景觀橋下出現垃圾堆，他在盧市長臉書多次反映，事隔2、3個月依然無解，「若不是保育區不能進入，我早就衝下去撿一撿了。」水利局接獲記者詢問後表示，由於高美溼地與清水大排有權責不清問題，已先派員清除垃圾，之後會邀集相關單位開會協調。

網友「花田三路」在臉書社團《清水小鎮》發布垃圾入侵高美濕地，照片上堤防邊雲林莞草長得青綠油亮，卻出現瓶罐、塑膠袋、保麗龍等垃圾，頗煞風景。網友指出，這是高美溼地景觀橋底下的垃圾堆，他在盧市長臉書貼了好幾次，2、3個月了，垃圾堆依然在那裏。

網友說，高美濕地已是國際景點，平日走在木棧道，可以聽到多國語言，幾乎成為外國人來台中必訪的景點。2、3個月來，每次到景觀橋就會看到這堆垃圾，覺得很丟臉，「若不是保育區不能進入，我早就衝下去撿一撿了。」

對此，台中市水利局表示，垃圾問題已派員清理，清理人員非常辛苦，希望民眾發揮公德心。高美溼地保護區與清水大排區域有權責不清楚的部分，會邀集相關單位開會協調，新市府團隊會建立有別以往、更積極的通報機制。

至於網友直指到市長臉書反映過久，市府表示，現今網路資訊發達的時代，市長臉書也演變成另類的1999，有時留言太多，一時難以消化查察，會請小編群多加留意，並盡可能通報轉達，努力做好各項服務和反映民情。

(中時 )