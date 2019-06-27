去年「九合一」選舉併公投，儘管已經落幕，但「下一代幸福聯盟」提出三項愛家公投案，其中理事長曾獻瑩提案要用民法以外的形式保障同志權益，他不滿中選會重行公告行政院意見書，聲請停止執行並提出本案訴訟，台北高等行政法院認為，曾提出訴訟欠缺權利保護必要，判他敗訴。本案可上訴。

中選會去年4月17日初審通過三項愛家公投提案，包括由幸福盟公投行動總召游信義提案的「民法婚姻章限制一男一女結合（婚姻定義）」、幸福盟理事長曾獻瑩提案的第12案「以民法婚姻規定以外形式保障同志（專法案）」、你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施《性別平等教育法》施行細則所定的同志教育。三案公投案，投票結果都是同意票超過門檻。

不過，曾獻瑩不滿中選會去年10月24日發布公告，就政府機關針對公民投票案提出的意見書，又在11月2日以原處分重行公告，中選會聲稱要依法行政，卻知法犯法。因此向行政法院聲請停止執行。

去年公投後，本件訴訟繼續進行，原本是提撤銷訴訟，因去年11月24日投票結果，公告已通過，曾認為公告已執行不可能回復原狀，變更聲明為確認公告違法。北高行認為，曾獻瑩是該公投案提案人領銜人，就其所主張該公告違法，並未在公民投票結果公告後15日內，依公投法第48條提起確認無效訴訟，僅在本案中以「系爭公告違法情狀有反覆發生之可能，其有權利保護必要」為據，求為確認該公告違法。

曾獻瑩並未主張其違法內涵足以影響投票結果之虞，本件起訴顯然欠缺權利保護必要，提告既然沒有理由，應判決駁回。

(中時 )