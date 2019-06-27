33歲前英格蘭國球隊隊長魯尼（Wayne Rooney），去年轉戰美國職業足球大聯盟（Major League Soccer，MLS）、加盟華盛頓聯隊，當地時間周三晚間的比賽，魯尼展現了前英國國腳的高超技巧，踢出一記距離球門長達約68碼的超遠射門，讓隊友及現場球迷為之瘋狂。

這場比賽魯尼所屬的華盛頓聯隊出戰奧蘭多城，開賽第10分鐘，奧蘭多城球員大軍壓境、攻到球門前，不過亂軍中未能把握機會進球，反而發生失誤、被魯尼斷球，拿到球沒多久，魯尼發現對方守門員已經離開球門較遠，起腳大力一射，球從奧蘭多城守門上方飛越，直接進入球門，現場球迷為這一球大聲喝采，隊友們也衝向魯尼慶祝，最終華盛頓聯隊就靠著這球，1：0險勝奧蘭多城。

在魯尼加入之前，華盛頓聯隊在MLS戰績不是特別出色，曾是東區墊底隊伍，他幫助球隊踢進季後賽，本季目前也在分區暫居第3，魯尼跟瑞典「神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）、葡萄牙納尼（Nani）等效力過英超曼徹斯特聯隊的好手，挑戰MLS身手依舊犀利，是聯盟進球榜前五名。

(中時電子報)