嘉基醫院榮獲健康促進醫院全球典範獎，院長姚維仁（右）、國健署副署長賈淑麗（中）分享喜悅。（廖素慧翻攝）

嘉基醫院榮獲雙料大獎 ，阿公阿嬤表演秀，展現健康活力。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院長期在地推動促進社區民眾健康的服務，榮獲WHO健康促進醫院國際網絡頒發「健康促進醫院全球典範獎」，醫療團到國外偏鄉義診長達27年，獲得「國際醫療典範獎」，27日阿公阿嬤表演秀，歡欣鼓舞分享雙料獎的喜悅。

嘉基醫院表示，WHO世界衛生組織健康促進醫院國際網絡有40多個網域1000多個醫療健康相關的機構組成，該院今年榮獲「第8屆健康促進醫院全球典範獎」，到華沙接受頒獎，表揚嘉基長期投入偏鄉醫療、在地促進社區民眾的健康。

好事成雙，嘉基同時榮獲國際醫療衛生促進協會「第4屆國際療醫典範獎」，表彰嘉基27年來持續到菲律賓、泰國、緬甸、非洲史瓦帝尼等醫療資源缺乏的國家地區義診、推廣衛教。

27日嘉基舉辦感恩分享會，國民健康署副署長賈淑麗、嘉義市衛生局副局長廖育瑋都肯定嘉基既在地深耕又援助海外偏鄉醫療的努力成果，阿公阿嬤志工團表演秀，活潑逗趣，展現不老青春的活力，全場喝采歡呼。

廖育瑋說，嘉基長年承擔起雲嘉地區醫療重擔，包括成為嘉義市唯一的重度急救中心，也長期配合市府整合性篩檢政策，執行率相當高，照顧民眾健康，落實在地化、深度化的醫療服務。

嘉基院長姚維仁說，推動健康促進為嘉基首要任務，建構社區網絡，打造健康優質的職場環境，更長期關注在地鄉親健康促進，積極參與海外醫療援助，此次獲雙料大獎對嘉基團隊是很大的鼓舞。

(中時 )