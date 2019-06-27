囂張人妻偷情人夫 傳性愛片逼宮 15:212019/06/27 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 人妻直播主偷情人夫，還傳性愛片逼正宮讓夫。（示意圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名年約20多歲的吳姓人夫，因沉迷網路直播平台，常砸錢打賞一名貌美人妻直播主，2人熟識後交往，進而去年七月到摩鐵發生性關係，三個月後，女直播找到吳妻的臉書，竟傳訊吳妻要求趕快搬家，與吳男分手，隔月往將2人的性愛片傳給吳妻，吳妻忍無可忍，氣的對2人提告。 據《自由時報》報導，吳男到案後表示知道女直播主已婚，女直播主也坦承2人曾發生性關係，檢方認定2人對另一半不忠，因此依通姦、相姦罪嫌將2人起訴。 (中時電子報) #2人 也許您會感興趣 推薦閱讀 古代男人納妾行房 正妻竟要在旁？ 08:302019/06/23 歷史 成龍懺悔財產匯國外防妻捲款 04:102019/06/23 娛樂新聞 妻偷吃還賣淫 男鐵鎚敲到臉模糊 09:452019/06/23 時事 富商指妻不孕外面生3子 正宮要他賠2.8億元 12:292019/06/23 社會 無法行房夫施暴 妻陰道竟僅2公分 14:232019/06/23 時事 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 02:232019/06/24 社會 安心終老》妻子孫女 將他從鬼門關拉回 04:102019/06/24 生活新聞 學生命喪北宜 他聞吹狗螺怪事發生 15:062019/06/24 搜奇 2架歐洲戰機在德國發生空中相撞 一死一生 21:382019/06/24 軍事 感情矛盾？5旬男殺妻 肢解藏公司冰櫃 00:012019/06/27 社會 社會熱門新聞 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 丈夫小三坦承通姦 公然調情「一起洗澡」 - 社會 - 中時 彰化警涉特種行業插乾股 牽動警局人事大地震 - 社會 - 中時 囂張人妻偷情人夫 傳性愛片逼宮 - 社會 噁！亂射男重出江湖 美容院女員工中招 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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