一名年約20多歲的吳姓人夫，因沉迷網路直播平台，常砸錢打賞一名貌美人妻直播主，2人熟識後交往，進而去年七月到摩鐵發生性關係，三個月後，女直播找到吳妻的臉書，竟傳訊吳妻要求趕快搬家，與吳男分手，隔月往將2人的性愛片傳給吳妻，吳妻忍無可忍，氣的對2人提告。

據《自由時報》報導，吳男到案後表示知道女直播主已婚，女直播主也坦承2人曾發生性關係，檢方認定2人對另一半不忠，因此依通姦、相姦罪嫌將2人起訴。

(中時電子報)