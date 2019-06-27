8月中央準公共幼兒園政策將上路，有的縣市獲中央全額補助，台中市卻被要求保留市府原編預算1／2支應。台中市長盧秀燕27日出席行政院會表示，補助一國兩制，她一起為其他縣市請命，請求中央應有全國一致的補助標準，中央應該展現對地方托育幼教的關心。行政院長蘇貞昌表示，針對縣市原本已經有做的部分，因為本來就有做，所以中央不再額外補助。

盧秀燕今日在行政院會中指出，就任已半年，除主持萬安演習及市議會定期會期間，每一次幾乎都親自出席院會，六都首長出席率最高，因為她深信行政院長蘇貞昌所說「中央地方是友善夥伴關係」。

中央為統一實施「準公共化托育」政策，絕大部分未實施平價托育政策的縣市都採全額補助，但台中市、台北市、桃園市、台南市等縣市卻因為實施較早，中央決定只給一半補助。

盧秀燕表示，台中市去年度編列19億元，即必須多負擔一半經費9.5億元配合中央補助新制，造成「一國兩制」的現象，許多市民都覺得對台中不公平，但新市府團隊還是咬緊牙根追加預算，讓台中市的父母獲得延續和從優的補助，享受平價教保服務。

「一起為其他縣市請命，請求中央應有全國一致的補助標準」，盧秀燕向蘇揆表示，應展現對地方托育幼教的關心。

對此，蘇貞昌表示，針對縣市原本已經有做的部分，他認為因為本來就有做，所以中央不再額外補助。

(中時 )