農委會、嘉義林管處27日在嘉義市北園國小辦理廉政扎根幼苗活動，由苗栗農改場介紹「愛玉子栽培及生態」，並帶領學童利用愛玉果實中種子製作愛玉凍食用、辨識真假蜂蜜，期許從食農教育中從小養成孩子的廉潔品格。

行政院農業委員會政風室、林務局嘉義林管處、苗栗區農業改良場及嘉義林區管理處27日合辦「培育廉潔幼苗．共享幸福農村」，廉政扎根校園的品格教育活動，介紹生活於淺山的里山動物，同時說明廉潔品格的重要，並教小朋友彩繪動物書籤。

嘉義林管處說，近年來國內出現「里山」一詞，這是來自日本的外來語，指的是介於深山與平地之間的淺山、鄉村地區，這個地帶有豐富的人文，及多樣貌的自然生態，人與動植物生態交匯出多元豐盛的文化，值得去探索、認識、了解進而保存傳承下去。

苗栗農改場人員到現場做食農教育，介紹台灣山區愛玉子的栽培技術及生態，並帶領學童DIY動手做愛玉凍，還有教導師生如何從外觀、氣味及品嚐等方法認識蜂蜜，辨別真假蜂蜜。

百餘名北園國小師生從活動中認識農作物與自然環境的互動共生關係，嘉義林管處也藉由農業教育活動宣導農業，期勉學童養成廉潔的品格，支持推動廉潔政府的行動。

(中時 )