台中市長盧秀燕27日出席行政院會表示，希望交通部高速公路局加速國道1號銜接台74線工程，盼今年底可以動工。行政院長蘇貞昌強調，年初南下視察工程，收到盧誠意，中央全額補助46億元，不會一毛錢都沒給。交通部高速公路局辦理細部設計，預計今年底動工，2023年完工通車。

建構完善大台中高快速交通路網，國道1號銜接台74線工程，將可解決大雅交流道周邊交通壅塞問題。

盧秀燕強調，前市長胡志強即開始作業，前交通部長毛治國支持可行性研究，前行政院長張善政核定同意中央全額補助，盧感謝蘇揆今年到台中關心該工程，希望交通部高速公路局加速作業，盼今年底可以動工。

市府轉述蘇貞昌在院會中表示，台中市需要中央經費補助，中央一定會按輕重緩急協助，國道1號銜接台74線工程就由中央全額補助46億元，「今年2月我南下視察工程，也收到盧市長的誠意」，強調中央不會一毛錢都沒給。

交通局長葉昭甫說，國道1號增設銜接台74線系統交流道計畫，在市府及市籍立委多次積極向中央爭取專案補助下，前任閣揆張善政2016年5月11日正式核定由中央全額補助經費，並由國道基金支應。該計畫總經費約為46.09億，由中央全額負擔，交通部高速公路局正辦理細部設計中，預計今年底動工，2023年完工通車。

大雅交流道周邊交通壅塞，是高速及快速道路無法直接連接，導致車流影響平面道路，未來國道1號接台74線完工通車後，將徹底解決此問題。

建構完善大台中高快速交通路網，是盧秀燕重要政見，也是交通局的政策目標，市府表示，會積極配合本案都市計畫變更及用地取得等相關作業，達到早日完工通車的目標。

(中時 )