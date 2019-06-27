去年九合一大選，高雄市長韓邁戰選情火熱，新北市王男在臉書散布偽造的民進黨函文，以黨主席蔡英文的名義，宣稱「為避免韓國瑜高票落選，轉而挾高人氣選2020總統，造成民進黨不必要的困擾：即日起，黨公職人員不得再打韓國瑜...」等話，不少網友誤信，新北地檢署今依偽造文書罪起訴王男。

起訴指出，去年10月間，王男使用繪圖軟體假造民進黨中央黨部函文，內容除了指示黨內的公職人員，不得再打韓國瑜，避免韓落選後轉而參選2020總統，恐影響民進黨選情，還宣稱「為避免缺電問題持續延燒，桃園地區棄鄭文燦保陳學聖，台中地區棄林佳龍保盧秀燕」等假消息。

函文背後偽造「黨主席蔡英文」、「秘書長洪耀福」決行的印文，他雖將「民主進步黨中央黨部涵」改為「民王進步黨中央黨部涵」，仍有許多網友信以為真，留言問「這是真的，還是後製？」、「真的假的？」、「不打韓國瑜棄保桃園台中？」

調查局透過IP位址追查出王男本人，他辯稱，因不滿民進黨高雄市長選舉公文，以主張反併吞、反介入的方式抹黑國民黨，所以才想製作一張KUSO的公文嘲諷回去，檢方今依偽造文書罪嫌將他起訴。

另涉犯選罷法部分，檢方認為偽造涵中，包括地址、涵文內容、承辦人及發文字號都有錯誤，與真正函文明顯有別，且王男發文時有註明「注意看喔，有4個地方有錯...」，難認王男有意圖使人不當選之意，此部分獲不起訴。

(中時 )