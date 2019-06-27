對流雲系旺盛！北部6縣市大雨特報 17:012019/06/27 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局對北部6縣市發布大雨特報。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局表示，對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今（27）日基隆、大台北、桃園地區，以及新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風。 大雨特報範圍包括基隆市、新北市、台北市、桃園市全部，以及宜蘭縣、新竹縣的山區，一共6縣市，民眾外出活動與下班回家要特別留意。 此外，東部天氣晴朗炎熱，今日中午前後花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號，可達攝氏36度以上，高溫資訊範圍含台東縣、花蓮縣，包括外島的蘭嶼、綠島。 (中時 ) #大雨 #花蓮縣 #範圍 #山區 #台東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》雨區擴大！ 桃園升級豪雨、18縣市大雨特報 07:422019/06/23 生活 汐止秀山路坍方 公所搶通中 11:532019/06/24 生活 控黑箱 藍嘉縣簡明廉退出黨內立委初選 12:272019/06/24 政治 勇猛驃悍 特戰突擊兵山區考驗耐力 08:482019/06/25 軍事 17縣市豪大雨特報 高雄驚見「雙水龍捲」 14:402019/06/25 生活 雨區擴大！北北基、桃竹花7縣市豪雨特報 16:102019/06/25 生活 中市22處都市計畫工業區納入擴大獎勵範圍，吸引廠商投資 19:172019/06/25 財經 活力健康操賽 原民爺奶動起來 04:102019/06/27 地方新聞 4戰皆勝 高市議長許崑源奪冠 04:102019/06/27 地方新聞 原住民族活力健康操全國決賽 花蓮縣豐濱鄉港口文健站奪冠 10:392019/06/27 生活 生活熱門新聞 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 - 生活 重回談判桌？長榮因這原因還要等 - 生活 少吃飯血糖不降？醫：吃這些更慘 - 生活 80歲退役老兵無所不知！孫女翻他手寫筆記...看呆了 - 生活 脂肪肝6大最危險特徵！醫學博士：吃它消脂解毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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