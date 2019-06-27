氣象局表示，對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今（27）日基隆、大台北、桃園地區，以及新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍包括基隆市、新北市、台北市、桃園市全部，以及宜蘭縣、新竹縣的山區，一共6縣市，民眾外出活動與下班回家要特別留意。

此外，東部天氣晴朗炎熱，今日中午前後花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號，可達攝氏36度以上，高溫資訊範圍含台東縣、花蓮縣，包括外島的蘭嶼、綠島。

(中時 )