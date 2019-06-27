出這題的老師還是人嗎？唐朝詩人李白、杜甫、白居易極負盛名，有許多經典之作，日前有網友在臉書分享一題連連看，把這三人的頭像一字排開，連出正確答案，讓不少網友傻眼，「這三位肯定是隔代失散多年的兄弟XD」、「確定不是三胞胎？」

原PO把照片發到「爆廢公社」，把大家都難倒了！五官、表情加上髮型幾乎一模一樣，「出這個的還是人嗎？」網友也留言，「確認過眼神，他們是同個人」、「我怎麼看都是不同朝代的店小二」、「靠，這種易容術還真難懂」、「看來只好看眉毛了！1.自然眉2.修眉3.畫眉」。

但也有人認真分析，從帽子來判斷身分，「看帽子，第一個白居易，第二個杜甫，第三個李白」、「杜甫一生仕官運途不好，李白也是，白居易仕途相較順遂，帽子自然華麗一些」、、「李白最窮，帽子最簡單；杜甫當官被貶，所以有官帽；另一個當然就白居易了」，更有網友放棄思考，直接翻課本找解答。

翻課本比較快XD。(翻攝自 爆廢公社)

翻攝自 爆廢公社

(中時電子報)