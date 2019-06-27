台中為台灣第二大城市，每年都吸引735萬以上人次的國內外旅客觀光消費，所帶來的環境負荷不能輕忽。（盧金足攝）

台中市環保局推動綠色採購及綠色消費，獲民間業者響應，副市長陳子敬27日表揚綠色消費表現績優的企業、商家及人員，鼓勵改變生活小習慣，如攜帶環保餐具、旅遊住宿自行攜帶盥洗用具等，台中市每年吸引735萬以上人次的國內外旅客觀光消費，只要1成遊客自備盥洗用具及續住不更換床單，即可減少73萬支一次性牙刷、梳子等廢棄物與7萬公噸的廢水。

為替環境減少負擔，環保局推動綠色消費及採購，去年總計有508個公務機關帶頭實施綠色採購，金額達29億8000萬元，相較106年增加3億3000萬元，成長幅度達12％。

陳子敬表示，共表揚40個綠色消費表現績優的企業、商家及人員，感謝大家為環境的貢獻，鼓勵民眾從生活中落實環保，例如出門隨身攜帶環保餐具，外出旅遊住宿時自行攜帶盥洗用具，如要續住盡量不更換床單，減少不少垃圾產生，透過改變生活的小習慣，將可讓環境更加美好。

市府環保局指出，經研究統計，民眾在旅館住宿所產生的一次性盥洗用具廢棄物量相當驚人，每名旅客在旅行住宿所製造垃圾量是平常在家的2到3倍，其中每清洗一套床單毛巾，就會產生100公升廢水。

台中為台灣第二大城市，每年都吸引735萬以上人次的國內外旅客觀光消費，所帶來的環境負荷不能輕忽，只要有1成的遊客自備盥洗用具及續住不更換床單，即可減少73萬支一次性牙刷、梳子等廢棄物與7萬公噸的廢水。

此外，販售有環保標章及碳標籤產品的綠色商店家數達到60家，販售額高達7億6379萬元；民間企業及團體進行綠色採購家數也達到218家。

(中時 )