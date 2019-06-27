高雄市觀光局長潘恆旭25日出席「高雄旗津-溫州洞頭小三通直航典禮」儀式，引發軒然大波，行政院長蘇貞昌今表示，此舉是侵犯中央職權的鬧劇，但新黨北市議員侯漢廷今下午透過臉書質疑，2016年賴清德擔任市長的台南安平到泉州，歡欣鼓掌稱是「小三通」，痛批民進黨檢討別人前，應先檢討自己。

侯漢廷指出，高雄稱旗津到溫州有「小三通」烏龍，真相是業者誇大、局長失察，民進黨從上到下一陣痛批，但3年前賴清德執政下的台南，開航安平到泉州，也宣稱有「小三通」，讓台南「貨出去」，其中包括民進黨立委葉宜津與限在痛批高雄的王定宇，民進黨是否也要用同一標準用外患罪辦理。

侯漢廷認為，高雄航線是旗津經馬祖到溫州，台南則是安平經金門到廈門，都不違反現行法令，但業者用「小三通」名義宣傳，如此而已。

侯漢廷強調，如果高雄稱小三通是騙局，那台南市否也是騙局？難道民進黨執政就英明，國民黨執政就是騙局，民進黨檢討別人前應先檢討自己。

(中時 )