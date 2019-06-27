雙宋夫妻宋仲基、宋慧喬2016年因合作《太陽的後裔》交往，兩人隔年閃婚，如今婚姻不滿兩年爆婚變，令不少看好兩人的粉絲詫異，更起底過去宋仲基放閃語錄，其中他在婚禮誓詞中所說：「或許我們會經歷風吹雨打，或許還可能會被石頭絆倒，但我們每一次都能緊緊牽彼此的手重新站起來」，如今看來十分唏噓。

33歲宋仲基和大5歲宋慧喬2年前跳過認戀直接宣布結婚，當時宋仲基親自寫信給粉絲報告婚訊，說：「在度過那段幸福的時光（指拍攝《太陽的後裔》）後，我有了一個非常可貴的愛人，確認彼此真心後，我們成為戀人」，宋仲基出席電影《軍艦島》試映會時更說：「我有了個要負責一生的女人」。

婚禮舉行前一個月，宋仲基曾說：「因為有她（宋慧喬），所以幸福」，婚卡上雙宋寫道：「長時間的等待，終於等到對的人」，而宋仲基對宋慧喬的心意在婚禮誓詞上更是表露無遺，宋仲基說：「我們走上了這世上每個人的必經之路，或許我們會經歷風吹雨打，或許還可能會被石頭絆倒，但我們每一次都能緊緊牽彼此的手重新站起來，再調皮地跟對方笑說『這沒什麼』，我們會學會更堅定勇敢地走下去，給我最親愛的妻子」。

去年8月宋仲基接受雜誌專訪，談到婚姻與愛情，宋仲基放閃說：「我從不覺得熱戀期結束了，雖然有錢跟名望也很重要，但始終不變的愛護自己的女人，才是一個男人能做到最好、最美麗的事，我不覺得婚姻結束了熱戀期，還有，我老婆真的很漂亮」，今年5月宋仲基出席新劇記者會，他大讚已婚身分讓自己更加安定，並透露宋慧喬也相當支持他的工作，「我的Wife是導演和編劇粉絲，鼓勵我要好好拍到最後」。

(中時電子報)