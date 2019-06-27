上和海運日前與高雄市政府官員在旗津舉辦小三通到溫州的試航典禮，遭行政院長蘇貞昌痛批是一場騙局，卻反而打臉台南市政府，傳出這家公司早在3年前就在安平商港與台南市府官員辦過小三通儀式，貨物可經金門轉運到廈門，台南市經發局27日急撇清，該公司當年屬合法經營，航線都按照法規。

高雄市包括觀光局長潘恆旭在內的官員，日前與上和海運業者在高雄旗津舉辦一場小三通航線首航儀式，貨物可從高雄經馬祖到溫州洞頭港，引來蘇貞昌與高雄市議員聯手痛批違法通航，根本是場騙局，指稱上和海運公司1月已被取消航權，公司6月解散，台灣的小三通也沒有溫州，不但民進黨高雄市議員提告潘恆旭與業者涉外患罪，也違反兩岸人民關係條例。

民進黨的攻擊卻打臉台南市政府，潘恆旭27日在臉書轉貼台南市長賴清德3年前的臉書，寫著豐澤圓輪啟航，從安平商港直通泉州，另聯結上和盛輪在安平商港歡慶小三通到廈門首航的新聞，點出當初安平商港小三通時的台南市長就是賴清德。

台南市經發局27日強調，3年前的首航活動是台灣港務公司與業者舉辦，市府官員受邀參與，上和盛輪3年前仍屬合法經營的公司，運送台南市的農漁產品，每月8個班次，航線是從安平商港到金門卸貨，再轉運到廈門，不管是廈門與泉州，都是台灣小三通合法停靠港口，完全按照法規進行。

上和海運3年前在安平商港的小三通啟航雷聲大雨點小，台灣港務公司表示，當年上和盛輪主打小三通，主要是載送台灣的鳳梨到大陸銷售，後來因為鳳梨產季結束，貨源不足，同年7月後就停掉航班，小三通到泉州的豐澤圓輪因同樣問題，首航後即停駛。

(中時 )