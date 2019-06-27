台中市府建設局在大雅區雅潭路、豐原區豐原大道、清水區中清路、大里區德芳南路與西屯區台灣大道等6處重要道路，試辦道路綠美化提升計畫，保留既有植栽，搭配具有觀花或觀葉特性的灌木，採幾何圖型或整體色塊或局部滾邊、鑲邊等方式，讓道路景觀化身為迷你版的花園。

市府在節約經費的原則下，運用色彩豐富的多年生植栽進行「重點式」妝點，創造多層次色塊及韻律感，營造整體軸線意象，為市容景觀注入新的生命力。未來將擴大推展至全市主要道路、聯外道路、安全島、圓環、亮點公園及綠地，透過巧思盛裝迎賓，打造處處綠意、草木盛開的景象，創造更優質的都市景觀。

建設局長陳大田指出，交通節點綠美化作業，採用銀白色的銀姬小蠟、黃綠色的黃金露花、紅色的紅芽石楠、多彩的變葉木，漸以開花期長的矮仙丹、繁星花、藍雪花、馬纓丹等。

此外，再添色彩亮眼的紅龍草、紅莧草及匍匐性的地被植物蔓花生、越橘葉蔓榕妝點道路，依植栽特性及色彩層次變化，設定不同植栽高度，呈現空間立體感，強化曲線視覺效果。

(中時 )