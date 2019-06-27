台北雙子星開發案遭駁回，行政院長蘇貞昌發長輩圖進行圖解，介紹得標的南海控股，並強調雙子星是國門重地，為守護國家才嚴格審查。

投審會駁回南海控股得標的台北雙子星案，引起外界重視，台北市長柯文哲認為，以沒有客觀標的「國家安全」當理由駁回本案，會影響外國公司投資台灣的不確定性，產生不利影響。

但蘇揆在臉書表示，雙子星位在四條捷運、兩條鐵路交會的交通重要樞紐上，昨天，經濟部投審會是本著守護國家、嚴格審查的標準，依法駁回投資申請。

(中時 )