蘇揆貼長輩圖 說明雙子星案 15:462019/06/27 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇揆強調南海控股與大陸關係(蘇揆臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北雙子星開發案遭駁回，行政院長蘇貞昌發長輩圖進行圖解，介紹得標的南海控股，並強調雙子星是國門重地，為守護國家才嚴格審查。 投審會駁回南海控股得標的台北雙子星案，引起外界重視，台北市長柯文哲認為，以沒有客觀標的「國家安全」當理由駁回本案，會影響外國公司投資台灣的不確定性，產生不利影響。 但蘇揆在臉書表示，雙子星位在四條捷運、兩條鐵路交會的交通重要樞紐上，昨天，經濟部投審會是本著守護國家、嚴格審查的標準，依法駁回投資申請。 (中時 ) #雙子星 #國家 #控股 #標的 #南海 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙子星案遭駁回 南海控股商討對策 17:572019/06/26 財經 雙子星案被經部駁回 南海：不排除提訴願或行政訴訟 21:542019/06/26 政治 有國安疑慮 投審會駁回 南海控股雙子星案 04:102019/06/27 財經要聞 雙子星聯開案又落空 南海控股喊冤 一切合法 04:102019/06/27 財經要聞 南海控股：投審會駁回的理由 根本違法 10:362019/06/27 財經 雙子星案遭駁 黃國昌籲同標準查陽信銀行案 11:272019/06/27 政治 雙子星案次優遞補或重新招商 北捷：暫不判斷 11:372019/06/27 財經 雙子星卡關 政院：有國安疑慮就要嚴格把關 12:202019/06/27 政治 投審會駁回雙子星案 政院力挺 13:202019/06/27 政治 雙子星案以國安疑慮駁回 張善政神舉例打臉 14:442019/06/27 財經 政治熱門新聞 獨〉王郭恐結盟？白派大將林國正說話了 - 政治 王金平為何不參加初選卻又要選到底 港媒爆原因 - 政治 韓才能打垮民進黨！ 網預言：民調將升3％ - 政治 館長拒絕紅媒自爆年損上千萬 網友4字妙回 - 政治 傳遭駭客入侵的講稿 韓國瑜公開了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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