近日屢屢傳出殺子自殺的悲劇，據家扶基金會統計，今年上半年全台已有5起殺子自殺的新聞案件，家扶倡議「孩子不是父母的財產，父母沒有權力決定孩子的生命」，至今仍有孩子因父母的決定、來不及長大，呼籲社會大眾一同留意，不要錯過任何幫助遇困迷惘的家長，及無辜兒少遭剝奪生命的機會。

家扶基金會表示，近日發生的殺子自殺案，並非社會普遍認知中，處於嚴重家庭失和、龐大經濟壓力等情境的高風險家庭。細究其家庭樣態，這些家庭或照顧者可能皆長期處於「壓力狀態」卻不自覺，也沒有被外界察覺，錯失協助機會。

家扶基金會認為，殺子自殺事件一直是可以預防的事件，走在邊緣的父母只要拋出求助的訊息，困境與迷網都能有管道與機會可獲協助，帶著子女同往生命的絕境前進，其是種剝奪並終止了孩子生命權的教養手法，更是最殘酷的兒少虐待行為。

家扶近年推動「兒保好鄰居」，呼籲社會大眾一同關注鄰里周遭的孩子，成為守護兒少的熱心好鄰居，而暑假將至，兒少少了學校這一環節如常關注與提供必要協助，孩子在社區活動機會增加，更需要社會大眾一起留意。民眾若發現任何疑似兒虐情形，請立即撥打113，或洽家扶基金會諮詢專線0800-078585。

(中時 )