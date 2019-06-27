男子黃永茂不滿女友遭前男友林姓男子糾纏，他持木工刀刺殺林男9刀致死後逃逸，藏匿1年多被警方查獲，一審將他輕判15年，二審認定他犯行嚴重且犯後態度非良好，改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )