砍死情敵逃1年落網 判無期徒刑定讞 15:562019/06/27 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 砍死情敵逃1年落網，判無期徒刑定讞（示意圖／中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子黃永茂不滿女友遭前男友林姓男子糾纏，他持木工刀刺殺林男9刀致死後逃逸，藏匿1年多被警方查獲，一審將他輕判15年，二審認定他犯行嚴重且犯後態度非良好，改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。 (中時 ) #無期徒刑 #徒刑 #定讞 #男子 #落網 也許您會感興趣 推薦閱讀 漲租不成燒死房客 恐怖房東無期徒刑定讞 11:312019/06/24 社會 漲租金不成縱火燒房客 惡房東判無期徒刑 12:472019/06/24 社會 前酒女遭撿屍脫光光 經紀人辯：妳尿床 15:432019/06/24 社會 二房東縱火燒死房客 判無期定讞 04:102019/06/25 社會新聞 撿屍性侵還辯她尿床 男改判2年 04:102019/06/25 地方新聞 誣指前妻亂倫殺死母子 判無期徒刑定讞 11:162019/06/25 社會 頭下腳上摔死幼童 狠心保母判囚13年定讞 11:562019/06/26 社會 代賣骨董被訴侵占 霧峰林家後代無罪定讞 12:002019/06/26 社會 正義油品案 總經理判囚8年定讞 16:032019/06/26 社會 8年申請29次假釋 詹龍欄夢碎 04:102019/06/27 社會新聞 社會熱門新聞 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 花博神岡停車場 淪飆車族競速勝地 - 社會 - 中時 彰化涉貪警被爆 介入按摩界恐嚇 - 社會 - 中時 金門女子失聯恐尋短 警消海巡摸黑尋獲 - 社會 - 中時 彰化警涉特種行業插乾股 牽動警局人事大地震 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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