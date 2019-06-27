立委何欣純邀集相關單位協調，盼無償撥用大里區公兒23用地。(林欣儀攝)

台中市大里區大元里人口密集且住宅多，長期以來卻缺乏公園綠地，民眾沒有休憩場地，而位於里內的「公兒23」公園預定地20多年來遲未開闢、目前處於閒置狀態，立委何欣純特別協調國有財產署，盼無償釋出該筆土地，未來希望開闢為公園綠地，供民眾休閒。

何欣純指出，人口相當密集的大元里嚴重缺乏公園綠地等公共設施，無奈的是，里內有2處公園預定地，其中1處多為私人土地、因徵收費用龐大而無法獲得開發，另1處雖是國有地、卻因未辦理撥用而幾乎變成地方的髒亂點，居民殷殷期盼能儘速開發利用。

為解決此問題，何欣純特別邀集國有財產署中區分署、市政府建設局、大里區公所等相關單位，盼國有財產署能無償撥用土地、供地方開闢為綠地，獲得國產署分署長趙子賢同意以無償撥用方式供市府使用，但需要建設局發文辦理相關程序。

何欣純說，公兒23用地獲得撥用後，盼市府儘速編列預算、先進行環境綠美化，未來更盼開闢為公園，讓居民期盼了20多年的公園終於有了著落。

(中時 )