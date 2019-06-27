嘉義市衛生局啟動餐飲評核機制。（廖素慧翻攝）

嘉義市拚觀光美食經濟，吃美食也要吃得安心，嘉義市政府衛生局27日啟動2019年餐飲業評核追蹤機制，即日起由專家學者與衛生局稽查員組成專業小組，對報名的餐飲店進行為期5個月的衛生評核，10月公布合格優良店家。

餐飲業評核追蹤機制27日在鈺通飯店舉辦，嘉義市衛生局副局長廖育瑋、崇仁醫護管理專科學校校長周立勳、鈺通大飯店行政主廚王建智按鈕啟動「只有衛你！食在嘉義，食在安心」意象摩天輪，象徵透過評核追蹤提昇餐飲業者食品衛生管理，為消費者飲食安全把關。

廖育瑋說，餐飲業評核追蹤將由專業小組評核餐飲業的烹調作業場所、員工個人、廁所、用餐場所等衛生品質管理及相關事項，並由祕密客暗訪追蹤已通過評核的優良店家，以期業者獲獎後仍能持續落實自主管理。

食品藥物科長張育彰說，餐飲業評核追蹤自2014年舉辦，從初期50家業者參加擴展去年有160餘家，有專業小組、祕密客交叉到店家輔導評核、暗訪，通過評核的業者分優、良2項級別，頒發榮譽獎牌、優良貼紙，公布於衛生局網站、食安在嘉網站及衛生福利部食品藥物管理署網站，有效期2年，大部分業者都有續航力，被淘汰的店家屈指可數。

(中時 )