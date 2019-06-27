空服員詹雅涵認為，資方打心理戰，空服員可以打持久戰。（甘嘉雯攝）

長榮罷工進入第8天，勞資雙方持續拉鋸，外界質疑空服員職業工會幹部並不具有空服員身分，常務監事曲佳雲解釋，幹部包括理監事都是由會員代表推選出來，保證都是空服員身分，至於祕書長鄭雅菱等都是祕書行政職，協助行政事務；另有聲浪傳出前空服員職業工會祕書長林佳瑋要參選中壢區立委，工會強調她早在一年前已卸任，目前為工會顧問身分，並不是全程參加會務。

曲佳雲解釋，2016年華航罷工林佳瑋是那個時期的祕書長，大家因此給他「華航罷工推手」，她那時是工會祕書處的行政人員，協助完成勞資爭議，對於她參選立委選舉，工會樂見其成，如果立法院由立法委員是攸關工運、是推動勞權出身的人，對勞工應該是有利。

外界質疑，目前重要決策都是由這些人所影響，曲佳雲認為，工會內部所有的決策都還是透過所有的會員會員代表大會決議。

另外，華航機師罷工時，所要求是機師飛安的權益，如過勞等，但這次空服員卻是自身如日支費、過勞航班等等，曲佳雲並不認同，她說，8大訴求中有個過勞航班，今年勞檢就超時，遭罰到250萬元，「我們要的真的是飛安」。

目前為止，職業工會委由勞動部那邊與資方協調，有沒有一個盡快能夠協商的日期？曲佳雲表示，目前資方都不願意正面回應，正式啟動罷工活動後，勞動部一直在居中協調，據她了解，是公司一直沒有辦法接受，而29日要啟動罷工投票，她表示，就由現場2300名罷工空服員來決定是不是要繼續下去，「我認為很高的能量，大家都是要堅持下去」。

「資方用心理戰，我們可以持久戰」，會員代表詹雅涵表示，罷工期間歷經風吹雨林與日曬，我們也不想要這樣，雖然身體疲累，也希望公司不要用打壓等方式對待；另外，資方用登機因為喊回來吧，她表示，「當然會懷念上班的種種，聽到音樂會想到看到客人要面帶微笑上班，但卻也提醒她，如此認真上班全勤，公司卻如此對待我，我不受任何影響，我會更堅定罷工」。

詹雅涵說，真的很感慨，大家互相的繼續堅持，「一定會怕」，有互相的想法就丟出來，走這條路一定會怕，但過程一定要堅持到底。

(中時 )