2018年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮，台中市府環保局獲頒「河川揚塵管制表現卓越獎」，空汙防制獲肯定。（圖／台中市府提供）

台中市府多元防治空汙，全市三大流域總裸露地面積2013年達63％，藉由植栽綠化，逐年下降至2018年的30％，連續5年未發生大規模河川揚塵事件。環保署表揚直轄市及縣市政府空品維護及改善績效優良機關，台中市府環保局獲頒「河川揚塵管制表現卓越獎」，空汙防制獲肯定。

環保局指出，秋冬季節，東北季風吹拂下，台中大安溪及大甲溪流域從台1線至出海口河段，常有河川揚塵現象發生，影響空氣品質；為有效抑制河川揚塵，環保局積極推動河川揚塵防制工作，跨單位與經濟部水利署第三河川局、林務局東勢林管處及台中港務台中分公司合作，採取管制措施進行改善。

環保局每年均進行河川揚塵應變防護演練，並加強河川種植戶稽查輔導；第三河川局透過因地制宜的改善工法，於河川揚塵好發區域佈設水線、施作截砂石籬及鋪設防塵網等工法；林務局則負責設置保育林及堤後造林；台中港務公司持續在台中港北淤砂區植栽綠化。

經跨機關治理，台中三大流域總裸露地面積由2013年63％下降至2018年度30％，民眾感受到揚塵問題有改善，由1.6％提升至71.9％，且連續5年未發生大規模河川揚塵現像。

環保局長吳志超表示，感謝各單位共同努力，使台中近年來未發生河川揚塵事件日，未來環保局將持續推動河川揚塵管制工作，整合各單位力量，有效抑制河川揚塵，改善台中空氣品質。

(中時 )